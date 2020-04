Gasolina recua 16% em Varginha; nas refinarias queda já acumula quase 50% em 2020

Pela décima vez em 2020, a Petrobras reduziu nesta quarta (15) o preço da gasolina em suas refinarias. O movimento acompanha a queda das cotações internacionais do produto em meio às medidas de isolamento para enfrentar o coronavírus em vários países. O preço do diesel também foi cortado. Segundo a estatal, o preço da gasolina caiu 8%. Em 2020, a queda acumulada já chega a quase 50%. Isto é, o preço da gasolina nas refinarias da estatal custará quase a metade do valor vigente no início do ano. Nas bombas, o produto acumula queda de 8%. O repasse dos reajustes ao consumidor depende de políticas comerciais de distribuidoras e postos, além de decisões dos governadores sobre os impostos estaduais, que variam de acordo com o preço na bomba. De acordo com a estatal, o valor cobrado pelas refinarias representa 19% do preço final da gasolina.

O corte no preço do diesel será de 6%. É a nona redução de preços promovida pela Petrobras em 2020. Somando todos os ajustes o valor de venda do produto pelas refinarias da estatal está 35% mais barato do que no final de 2019.

O preço da gasolina caiu, na bomba, 3,4% na semana passada (entre os dias 5 e 11 de abril), ante a semana anterior. O diesel S10, por sua vez, recuou 2,6%, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O litro do derivado foi vendido na semana passada, em média, a R$ 4,149, o patamar mais baixo, em valores nominais, desde a última semana de dezembro de 2017.