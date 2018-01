Ganhadores do Concurso de Decoração de 2017 recebem prêmio da ACIV

A Associação Comercial de Varginha- ACIV premiou na manhã desta sexta-feira (12) os três ganhadores do Concurso de Decoração. A entrega do prêmio e Certificado aconteceu no auditório da ACIV com a presença do presidente da Entidade, Anderson de Souza Martins.

A loja Essência Mineira foi a grande vencedora com 3.015 votos. O proprietário da farmácia, Leonardo José da Silva, recebeu o Certificado e prêmio.

Já a loja Walery ficou com o segundo lugar com 2.901 votos. O casal, proprietário da loja, Paula Weber e Bruno Ciampi, receberam a premiação. E o terceiro lugar ficou com a Panificadora Princesa com 739 votos. A funcionária da empresa, Aparecida Vicentina da Silva também veio receber o prêmio.

O primeiro lugar faturou o prêmio de R$ 2.000, o segundo R$ 1.000 e o terceiro R$ 500. A votação foi realizada pelo site da ACIV e teve um total de 7813 votos nas 11 lojas participantes.

Fonte: Blog do Madeira / Fotos: ACIV