Fuvae recebe doação de dez toneladas de leite

A presidente da Câmara de Varginha, vereadora Zilda Silva foi recebida, na manhã desta quarta-feira (17), pela Diretora Administrativa da Fuvae – Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais, Kátia Nogueira Paiva Campos, que agradeceu à doação dos mais de 860 fardos de leite – cerca de 10,3 mil litros – recebidos por intermédio da vereadora. O leite foi adquirido através da emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Coronel Henrique, que contou com a parceria da presidente da Câmara.

“Agradecemos imensamente ao deputado e à vereadora por essa parceria que vai ajudar imensamente às famílias assistidas pela nossa instituição. Precisamos de pessoas públicas como eles, que se preocupam em ajudar as instituições sérias. Desta forma, podemos mudar as vidas de muitas pessoas”, disse Kátia.

Zilda Silva ficou emocionada com a quantidade de caixas de leite que viu. “Quando o deputado Coronel Henrique me procurou e me disse que havia a emenda parlamentar à disposição, logo pensei na Fuvae, que é uma instituição que atende muitas pessoas e ajuda muitas famílias em Varginha. Desta forma, indiquei a instituição para receber essa verba, que agora concretizou com a compra dessa enorme quantidade de leite e que vem para ajudar às pessoas em uma hora de tanta necessidade. Estou muito satisfeita com essa situação”, disse Zilda.

O leite adquirido através da verba destinada por meio da emenda parlamentar estadual será destinado às mais de 400 famílias atendidas pela Fuvae.









Fonte e fotos: Ascom Câmara Municipal