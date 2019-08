FUVAE realiza Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Pin Compartilhar 0 Compart.

Entre hoje (21) e a próxima quarta-feira (28), está sendo realizada Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em todas as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apaes. Objetivo é abrir debates e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para inclusão.

Com base no tema “Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas”, a semana vem para reafirmar no contexto desse movimento, a importância da participação da família, em todos os processos de vida se seus filhos, seja educacional, de desenvolvimento, de habilitação e reabilitação e demais projetos como na gestão das Apaes.

Em 2017, foi sancionada a Lei 13.585 de 26 de dezembro de 2017, que institui a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla nos dias 21 a 28 de agosto.

Em Varginha, a Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE) preparou programação especial durante todos os dias da semana. A FUVAE atua como instituição de atendimento, defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, vem articulando junto ao poder público e a sociedade, especialmente para integrarem as ações voltadas à efetivação do protagonismo dessas pessoas.

Programação

Quarta-feira (14)

• 08h – Abertura da Semana com Hasteamento da Bandeira;

• 09h – Abertura da Feira de Artesanato;

• 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30 – Dia interativo – “Um dia na escola”;

• 19h30 – Palestra “O que são Políticas Públicas?”. Palestrante: Fanny Fernandes Valias – Assistente Social.

Quinta-feira (15)

• 10h – Passeata: Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Distribuição de Panfletos Informativos.

Sexta-feira (16)

• 10h às 10h40 – Grupo Rasgacêro – Apresentação do Palhaço Chupeta;

• 14h às 15h – Grupo Rasgacêro – Apresentação do Palhaço Chupeta e Forró Trio de Gala.

Sábado (17)

• 09h – Missão em Ação de Graças na quadra poliesportiva da FUVAE.

Segunda-feira (19)

• 09h às 10h40 e das 15h às 10h40 – O Envelhecimento Saudável da Pessoa com Deficiência – Palestra e atividades físicas. Palestrante: Lauro Cezar Santiago Sarto;

Terça-feira (20)

• 09h30 e 15h30 – Café Interativo – Palestra: “Família e Pessoa com Deficiência: Protagonistas na Implementação de Politicas Públicas”. Palestrante: Luiz Carlos Bruziguessi – Presidente do CODEVA – Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Varginha.

Quarta-feira (21)

• Encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

• Eleição dos Autodefensores: 10h e 16h.

Foto: Divulgação FUVAE