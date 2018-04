FUVAE realiza Fórum Local sobre “Cidadania da Pessoa com Deficiência Intelectual no Município”

Na manhã do último sábado (14), a Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais – FUVAE realizou Fórum Local sobre “Cidadania da Pessoa com Deficiência Intelectual no Município”.

Os Fóruns são realizados a cada três anos e abordam temas atuais e importantes para a efetivação da participação consciente das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, famílias, profissionais e gestores.

Objetivo foi conhecer melhor e mais profundamente, a realidade e a vivência da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, bem como de seus familiares e as ações dos gestores visando sua qualidade de vida.

Evento teve a participação especial do presidente do CODEVA, Luiz Carlos Bruziguessi, proferindo palestra sobre “O Direito das Pessoas com Deficiência”.

Foram realizadas ainda, metodologia reflexiva em grupos e a eleição dos representantes para participar do Fórum Regional no dia 08 de junho deste ano.

Segundo informações da presidente da Associação do 3º Milênio, Maria Regina Cazzaniga Maciel, “a inclusão social traz no seu bojo a equiparação de oportunidades, a mútua interação de pessoas com e sem deficiência e o pleno acesso aos recursos da sociedade. Lutar a favor da inclusão social deve ser responsabilidade de cada um e de todos coletivamente”, conclui.