Fuvae é contemplada com van através de Emenda Impositiva

O veículo será utilizado para o transporte dos alunos em viagens às cidades vizinhas, para participação em eventos.

A FUVAE – FUNDAÇÃO VARGINHENSE DE ASSISTÊNCIA AOS EXCEPCIONAIS, foi contemplada na última segunda-feira (25), com uma Van, adquirida através de uma Emenda Impositiva, no ano de 2020, no valor de R$ 165.000,00, do então Vereador Celso Ávila Prado (PSDB), aprovada também pelo Poder Executivo de Varginha, nos Serviços de Assistência Social da Proteção Social Especial de Média Complexidade.

O veículo será utilizado para o transporte dos alunos em viagens às cidades vizinhas, para participação em eventos, como apresentações, passeios, visitas, Festivais, Olimpíadas das APAE´s, campeonatos internos, participação de funcionários em cursos e capacitações, entre outros.

Neste ano em que a FUVAE completa 60 anos, “não podemos deixar de agradecer pelo reconhecimento, apoio e parceria da População Varginhense em defesa e garantia de direitos da Pessoa com Deficiência e seus familiares” , disse a fundação.