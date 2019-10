Futebol feminino cresce em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Desde junho desse ano, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Varginha – SEMEL, montou turma específica de futebol feminino. O projeto tem a coordenação dos professores Wendel, Lourenço e Alexis.

“Já haviam meninas inseridas nas diversas turmas masculinas e a grande demanda nos levou a abrir turma específica. Com a crescente divulgação da modalidade na mídia, a modalidade cresce cada vez mais e na nossa cidade não é diferente. A aceitabilidade aumentou e nossas turmas estão cheias”, conta o Wendel.

De acordo com coordenador, atualmente treinam aproximadamente 60 meninas com faixa etária até os 17 anos. Algumas já tinham experiência no futsal, outras estão iniciando a vivência do esporte.

No último domingo (29) a equipe disputou um amistoso no clube da AABB em Três Pontas. O amistoso foi contra a equipe adulta de Boa Esperança. Apesar da derrota por 3×1, as atletas saíram contentes com a atuação, levando-se em conta a diferença de de idade.

Os treinos da equipe feminina acontecem na sede Semel. As interessadas em fazer parte do projeto devem procurar a secretaria para fazer a inscrição. Informações pelo telefone 3690-2172.

*Com informações do Jornal Podium *Fotos: Henrique Lemes e Wendel/Semel