Futebol feminino cresce em Varginha; equipe ‘Real Madrid’ tem inscrições abertas

O futebol feminino teve um grande desempenho nos últimos meses, após a Copa feminina realizada na França, e também as diárias conquistas da jogadora Marta, a atacante também é uma porta voz do esporte feminino que vem diariamente inspirando meninas ao redor do mundo.

Em dezembro o Brasil anunciou que pretende sediar a próxima Copa do Mundo Feminina, que acontecerá em 2023.

Em Varginha não tem sido diferente atualmente a cidade conta com equipes totalmente formadas por meninas, como a equipe sub-17 da Semel. O CSul falou com a atacante da equipe, Nágela Marçal com exclusividade em dezembro.

Uma nova equipe está sendo formada na cidade nomeada como ‘Real Madrid’, o time visa inspirar e resgatar jovens de situação de risco.

Uma das integrantes da equipe falou com a redatora do CSul, a respeito de sua curta experiência na modalidade, “eu já havia jogado no interclasse, então é uma honra participar, eu e as meninas ajudamos com dinheiro para comprar a bola“, disse Mariana de 21 anos, ela é uma das primeiras a se juntar a equipe.

O idealizador da equipe feminina, Marcus, comentou sobre sua motivação em dar o ponta pé na equipe, “o incentivo maior veio da equipe masculina, que conta com 45 integrantes, como eu vi que isso funcionou, eu pensei ‘ se deu certo no masculino, farei uma equipe feminina’, a equipe conta com 13 integrantes e enfrentamos muitas dificuldades, porque não temos apoio.”

Marcus Vinicius também comentou sobre a experiência das equipes em campo, até o momento a equipe feminina não realizou nenhuma partida, porém a masculina saiu vitoriosa de um mata-mata no VTC.

O objetivo é prosperar, a ideia do idealizador é levar a equipe até o campo, “quando eu iniciei o futebol masculino, começamos na quadra, com o aumento passamos para o campo e esse é meu objetivo com a equipe feminina também”, finalizou Marcus.

Como me inscrever?

As interessadas em se juntar a equipe podem se inscrever através do número, (35) 98859-1157 e falar com Marcus Vinicius. Vale ressaltar que as inscrições são gratuitas, assim como a participação na equipe.

Onde acontece?

Os treinos e reuniões da equipe acontecem na Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica na Av. Maj. Venâncio, 121 – Centro, Varginha.

Redação CSul: Franciele Brígida

Fotos: Franciele Brígida/CSul