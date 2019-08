Fundação Procafé promove 17º curso de atualização em Manejo Tecnológico da Lavoura Cafeeira

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Fundação Procafé promoverá o 17º Curso de Atualização em Manejo Tecnológico da Lavoura Cafeeira. O evento, que tem vagas limitadas, será realizado nos dias 21 e 22 de agosto de 2019 no Centro Universitário do Sul de Minas, na Avenida Alzira Barra Gazola, 650 – Bairro Aeroporto, Varginha. O curso é destinado a estudantes, consultores, técnicos que atendem ao produtor e representantes comerciais.

O evento terá início às 8h30 do dia 21 de agosto, com inscrições, credenciamento, entrega de materiais e abertura oficial do evento com o Diretor Presidente da Fundação Procafé e lideranças do setor. Ao longo do dia serão ministradas palestras com os temas: Adubação foliar do cafeeiro, Manejo de alta performance da lavoura, Evolução do controle da ferrugem e a Atual conjuntura do mercado de café. O encerramento está previsto para as 17h30.

No dia 22 de agosto, o curso acontecerá apenas no período matutino e contará com palestras sobre: Aspectos fisiológicos do cafeeiro, Atualizações no manejo da poda e Adubação do cafeeiro em tempos de crise, além de um coffee break. A previsão para encerramento do curso é ao meio-dia.

Inscrições

Para participar, os interessados têm que preencher a ficha de inscrição e enviá-la com o comprovante de depósito para o e-mail: gilberto@fundacaoprocafe.com.br. Acesse o site da Fundação Procafé para baixar a ficha de inscrição, conhecer a programação detalhada, o valor do investimento e informações complementares sobre o 17º Curso de Atualização em Manejo Tecnológico da Lavoura Cafeeira.

Fonte e foto: Fundação Procafé