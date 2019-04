Fundação Logosófica reafirma parceria com a Secretaria Municipal de Educação

Nessa quarta-feira (3), a representante Maria das Graças Mesquita, representante da Fundação Logosófica de Varginha, esteve na Secretaria Municipal de Educação onde participou de uma reunião com a Diretora do Departamento Geral de Ensino, Elaine Cristina Biancasteli Amarante, juntamente com as coordenadoras pedagógicas da SEDUC, para reafirmar a parceria entre as duas instituições. Foram também oferecidos Kits com livros literários e CDs musicais para compor o acervo literário das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e a possibilidade de formação para professores e educadores da Rede Municipal de Ensino.

A Pedagogia Logosófica dá acesso a elementos valiosos sobre a inteligência, a sensibilidade, sobre o pensar e o sentir de cada fase da vida. Dos conceitos que fundamentam essa nova linha pedagógica destacam-se o conceito de vida, de liberdade, de defesas mentais, de pensamentos, de leis universais, de conhecimento de si mesmo, entre tantos outros, aliando-se à totalidade do saber adquirido o aporte precioso oferecido pela sensibilidade humana. A Pedagogia Logosófica baseia-se em duas forças: no conhecimento e no afeto, considerado este como a expressão mais elevada e consciente do amor.

Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/MG / Foto: Divulgação