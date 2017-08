Fundação Cultural realiza 6ª Jornada Mineira do Patrimônio Cultural

A Jornada Mineira do Patrimônio Cultural é um projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, por meio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG e tem por finalidade mobilizar municípios, entidades e agentes culturais em torno do objetivo de estimular e desenvolver atividades que sensibilizem a sociedade para a promoção, valorização e preservação do patrimônio cultural.

Realizada bienalmente nos anos ímpares, a Jornada incentiva o desenvolvimento de diferentes atividades como exposições, seminários, cursos e oficinas, edição de livros e outras publicações, festivais de arte e cultura, bem como ações educativas destinadas a diferentes públicos e faixas etárias, relacionadas sempre com a preservação e a promoção do patrimônio cultural.

Em Varginha, a Prefeitura Municipal de Varginha, a Fundação Cultural do Município de Varginha e o Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural elaboraram diversas atividades para essa 6ª Jornada Mineira do Patrimônio Cultural.

Entre os dias 21 e 25 de agosto, no Foyer Aurélia Rubião do Theatro Municipal Capitólio, acontecerá uma exposição denominada “Cenários e Olhares: Varginha e seu patrimônio sob novos ângulos”. Com o objetivo de instigar novos olhares, ampliar o conhecimento da população sobre seu patrimônio em suas mais diversas expressões, a exposição apresentará fotografias e documentos históricos inéditos da cidade de Varginha. A mostra será composta por fotografias, documentos, banners e textos que revelam a cidade e seu patrimônio, bem como a história do cotidiano e a comunicação escrita no início do século XX. A ação pretende promover a valorização do patrimônio cultural local, instigar o interesse e a participação da comunidade para a preservação do patrimônio material e imaterial do município.

No dia 26 será realizado um evento musical Banda na Estação, na Antiga Estação Ferroviária. O evento contará com a apresentação de banda de concerto com a participação de alunos e professores do Conservatório de Música de Varginha e diversos solistas convidados. A ação tem como objetivo resgatar, apoiar e fomentar o interesse pela música tradicionalmente tocada pelas bandas de coreto, bem como levar cultura e entretenimento artístico à população e gradativamente ocupar os espaços públicos com movimentos culturais. O concerto será composto por 30 instrumentistas de sopro como: flautas, clarinetes, trompetes, saxofones e trombones. O repertório será elaborado abrangendo compositores mineiros que se dedicaram à composição instrumental para bandas de música.

Nos dias 29 e 30 de agosto haverão visitas guiadas ao prédio da Antiga Estação Ferroviária de Varginha, voltadas para a comunidade escolar, que objetivam promover a construção de significados e novos olhares sobre o patrimônio da cidade. A ação contará com uma mostra de fotografias históricas, textos, objetos ferroviários com relatos e memórias de um ex-funcionário da Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA sobre seu ofício. A ação tem o intuito de compartilhar com os educadores e alunos o importante patrimônio cultural de nossa cidade, a necessidade de conservá-lo e o prazer de contemplá-lo.