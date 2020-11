Fundação Cultural reabre inscrições do edital da Lei Aldir Blanc

Edital é para os artistas que não conseguiram a vaga na primeira chamada.

Os artistas varginhenses que não conseguiram se inscrever no edital da Lei Aldir Blanc terão mais uma oportunidade de pleitear os recursos do auxílio emergencial.

A Fundação Cultural receberá novas inscrições para o edital entre os dias 23 e 27/11/2020 por meio do site www.varginhacultural.com.br. Os valores continuam os mesmos, sendo remuneradas propostas em cinco categorias entre R$ 2.600,00 e R$ 8.200. Os profissionais do setor podem preencher o formulário disponível exclusivamente no site, onde também está disponível a íntegra com todos os requisitos para a inscrição.

Os artistas que não se cadastraram no Sistema Municipal de Cultura poderão fazer o registro entre os dias 20 e 22/11 também pelo site www.varginhacultural.com.br. Sem esse cadastramento, o profissional da área cultural não poderá concorrer no edital.

Podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos, domiciliadas em Varginha devidamente registradas no Sistema Municipal de Cultura, que devem comprovar experiência na área de atuação.

Varginha recebeu R$ 929.625,40, por meio da Lei Federal nº 14.017, e este recurso será destinado a trabalhadores da cultura da cidade, pessoas físicas e representantes de empresas, associações ou entidades que produzam cultura, de forma individual ou coletiva.

Na primeira etapa, foram aprovadas 100 propostas. A reabertura do edital na próxima segunda-feira (23/11) tem o objetivo de utilizar integralmente todo o recurso disponibilizado pela Lei Aldir Blanc para auxiliar os trabalhadores da cultura da cidade.

A avaliação das propostas enviadas será feita pelo Comitê Gestor de Emergência Cultural de Varginha nomeado pela Portaria 16.846/2020. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3690-2700 ou ainda pelo e-mail fundacaocultural@varginha.mg.gov.br.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural