Fundação Cultural publica resumo da história de Varginha na internet

O historiador José Roberto Sales, especialista em História e Construção Social do Brasil, dedica-se há muitos anos ao resgate da história de Varginha. Sales publicou vários livros que relatam os costumes de nossos antepassados e que mostram como o município atingiu o grau de desenvolvimento dos dias atuais.

A pedido da Fundação Cultural de Varginha, o pesquisador destacou alguns momentos mais relevantes para que estas informações estivessem disponíveis para consulta de leitores por meio da internet.

O texto pode ser lido pelo site da Fundação Cultural (varginhacultural.com.br) na aba “Patrimônio” ou ainda no site da Prefeitura de Varginha (varginha.mg.gov.br) na aba “A Nossa Cidade”. Ele está dividido em tópicos para facilitar a navegação pelo conteúdo.

De acordo com Sales, o texto sobre a história de Varginha foi elaborado a partir da escolha de alguns eixos temáticos considerados essenciais, uma vez que, despertam a curiosidade das pessoas interessadas: data da fundação e local do povoamento que deu origem ao núcleo urbano, etimologia do topônimo, evolução do povoado até a emancipação político-administrativa do município, formação populacional e economia, bem como, as principais referências bibliográficas sobre essa história (inclui a documentação das fontes primárias oficiais).

Além disso, são apresentados os fatos mais marcantes da história da cidade, que contribuíram para que o município se tornasse um polo regional e um dos mais importantes de Minas Gerais: a extensão da ferrovia até Varginha, no final do século XIX, a produção e comercialização do café e a chegada dos imigrantes, com a predominância dos italianos. O foco dessa breve história de Varginha é o período entre o final do século XVIII e o início do século XX.

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha