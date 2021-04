Fundação Cultural promove eleição para representante da classe artística no Conselho Deliberativo

Os artistas, que devem ser cadastrados no Sistema Municipal de Cultura de Varginha, podem se candidatar à vaga até o dia 15 de abril (quinta-feira), às 13h, preenchendo um formulário disponível no site da Fundação Cultural.

A Fundação Cultural de Varginha promove, no próximo dia 22 de abril (quinta-feira), a eleição para o representante da classe artística no Conselho Deliberativo da entidade para a gestão 2021 – 2023. Devido à pandemia da Covid-19, a votação será online, com início às 8h e encerramento às 16h.

Como se candidatar?

Os artistas, que devem ser cadastrados no Sistema Municipal de Cultura de Varginha, podem se candidatar à vaga até o dia 15 de abril (quinta-feira), às 13h, preenchendo um formulário disponível no site da Fundação Cultural em www.varginhacultural.com.br.

Os interessados devem apresentar as trajetórias profissionais, de forma com que as pessoas que vão votar possam identificar o perfil que mais seja adequado para contribuir para o desenvolvimento da gestão cultural da cidade. Estas informações ficarão disponíveis aos eleitores a partir de 16 de abril.

Uma lista com os três mais votados será encaminhada ao prefeito Vérdi Lúcio Melo, que definirá quem será o representante da comunidade artística.

É importante que os candidatos tenham disponibilidade para participar de uma reunião bimestral e de outras extraordinárias realizadas em horário comercial na Estação Ferroviária de Varginha.

Como votar?

Para votar, os profissionais da área cultural devem fazer um cadastro no site www.varginhacultural.com.br até o dia 20 de abril (terça-feira), às 13h.

Podem participar todas as pessoas ligadas à área cultural e que estejam cadastradas no Sistema Municipal de Cultura de Varginha, como artesãos, artistas circenses, artísticas plásticos, atores, bailarinos, capoeiristas, carnavalescos, cenógrafos, cineastas, coreógrafos, desenhistas, designers gráficos, designers de moda, diretores de teatro, empreendedores culturais, escritores, escultores, figurinistas, fotógrafos, grafiteiros, humoristas, iluminadores, ilustradores, mágicos, modelos, manequins, músicos, poetas, produtores culturais, produtores de eventos, representantes de culturas populares e folclóricas (como Folia de Reis, Congado e Pastorinhas), sonoplastas, videomarkers, dentre outros.

A partir do dia 16 de abril, as informações sobre os candidatos estarão disponíveis no site da Fundação Cultural.

Sobre o Conselho Deliberativo

De acordo com o Decreto 3.549/2004, o Conselho Deliberativo é órgão superior de deliberação e orientação da Fundação Cultural de Varginha. Ele é composto por cinco membros: dois membros representantes do poder Legislativo Municipal; dois membros representantes do poder Executivo Municipal e um membro representante da Comunidade Artística e Cultural do Município indicado em lista tríplice.

Os Conselheiros terão mandato de dois anos e o desempenho de suas atribuições ou funções será considerado serviço público relevante, razão pela qual não poderão receber remuneração, gratificações e rendimentos de qualquer espécie. Outras informações podem ser acessadas no Estatuto da Fundação Cultural disponível em www.varginhacultural.com.br na Aba Institucional > Histórico da Fundação Cultural.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3690-2700 ou pelo e-mail superintendencia@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha