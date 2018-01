Fundação Cultural lançará revista do Projeto Quinta da Boa Música

Na última semana, estiveram reunidos o diretor superintendente da Fundação Cultural, Leandro Acayaba; o produtor de eventos,Rosildo Beltrão e o jornalista, Agnaldo Montesso, para discutir o conteúdo e a formatação da 1ª revista histórica e informativa do Projeto Quinta da Boa Música.

O Projeto Quinta da Boa Música foi criado em agosto de 2009 com a finalidade única de incentivar, apoiar, valorizar e divulgar a produção musical realizada em Varginha e promover o intercâmbio com grupos de variados estilos de qualquer localidade.

As apresentações musicais acontecem sempre quinta-feira, às 20horas, na plataforma de embarque da Estação Ferroviária de Varginha. O Projeto tem o caráter puramente cultural, sem fins lucrativos, com a participação livre e espontânea dos músicos, bandas e com a estrutura logística mantida pela Fundação Cultural de Varginha.

Através da parceria com músicos e bandas que espontaneamente participam do projeto promove-se junto ao público de todas as idades e sem distinção qualquer, a oportunidade de laser, de entretenimento cultural, proporcionando ainda o acesso livre e gratuito aos bens culturais da cidade.

Hoje, com oito anos de atividades, o Projeto já virou referência na área cultural, e ponto de encontro dos amantes da música, atingindo uma média de público entre mil a duas mil pessoas por edição. No ano de 2017 foram realizadas 44 edições.

O diretor superintendente Leandro Acayaba convidou Rosildo Beltrão, músico e produtor, que conhece os detalhes de produção desde a criação do Projeto, para levantar fotos, documentários, registros, curiosidades e dados das bandas nas 294 edições desde agosto de 2009 até dezembro de 2017. O jornalista Agnaldo Montesso será o editor e diagramador da revista.

De acordo com Leandro Acayaba, “a idéia é que a revista contenha o nome de todas as bandas que se apresentaram desde o inicio do projeto cronologicamente e que o ano de 2017 tenha uma abordagem especial, por ter sido um ano de grande apoio ao Projeto, uma vez que além de ter retornado nas férias de janeiro pela primeira vez na história, teve significativo investimento na qualidade e quantidade de equipamentos como sonorização, iluminação e palco.”

Leandro lembra ainda que ele próprio prometeu aos músicos durante a temporada 2017 que faria um registro especial de cada banda e lançaria esta revista.

Para enriquecer a revista, a Fundação Cultural estará solicitando ao público frequentador e aos músicos que tocaram, que enviem fotos, sugestões e curiosidades do Projeto, aos cuidados do produtor Rosildo Beltrão. Uma boa história de amizade, namoro, alguém que tenha montado uma banda ou um fato marcante, devem ser enviados no e-mail eventos@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

