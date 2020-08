Fundação Cultural lança edital Lives – Cultura em Movimento para apoiar artistas varginhenses

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, abriu nesta quarta-feira (12), as inscrições para o edital “Lives – Cultura em Movimento”, que vai apoiar financeiramente artistas varginhenses para que estes promovam até 75 apresentações transmitidas por plataformas virtuais. O artista / grupo selecionado receberá o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para realizar a proposta selecionada em diferentes linguagens artísticas e culturais. A iniciativa busca auxiliar os profissionais da área cultural impactados pela pandemia da Covid-19, que tiveram o trabalho deles inviabilizado.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 23 de agosto exclusivamente online por meio do site da Fundação Cultural de Varginha em www.varginhacultural.com.br. Todas as informações estão disponíveis no Edital Emergencial nº 1/2020 de Seleção de Propostas Artístico Culturais, que pode ser baixado na íntegra no site da Fundação Cultural.

Podem participar do edital pessoas físicas, maiores de 18 anos, e também pessoas jurídicas, com atividade compatível com o projeto. Todos os proponentes devem estar registrados no Sistema Municipal de Cultura e ser domiciliados em Varginha. O cadastro também está disponível no site da Fundação Cultural.

Não podem se inscrever servidores públicos de todas as esferas, empregados ou com contrato temporário com a Prefeitura Municipal de Varginha, Fundações ou Autarquias; membros da Comissão de Seleção; empreendedores pessoas físicas ou jurídicas com projetos aprovados na Lei Municipal de Incentivo à Cultura para execução no ano de 2020; pessoas com emprego formal ativo, aposentados, aqueles que recebem auxílio-doença, seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda, exceto o Bolsa Família; pessoas físicas menores de 18 anos; e proponentes com restrições cadastrais, impedidos de contratar com a administração pública.



Os projetos apresentados serão avaliados pelo Comitê Gestor de Emergência Cultural, criado especialmente para esta finalidade. Para tirar as dúvidas relacionadas ao edital, a Fundação Cultural vai promover na terça-feira (18/08), às 19h, uma live com transmissão pelo Facebook, YouTube e site Varginha Cultural.

Outras informações podem obtidas pelo telefone (35) 3690-2700 ou ainda pelo e-mail fundacaocultural@varginha.mg.gov.br.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural