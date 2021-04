Fundação Cultural lança antologia Estação dos Contos

Devido à pandemia da Covid-19, o evento acontece de forma online com transmissão pelo Facebook e YouTube no canal Varginha Cultural. Haverá também a palestra da jornalista e escritora Samira Calais com o tema “Mulheres negras na literatura contemporânea: pequenas editoras, publicações independentes e escritas pessoais”. A autora é mineira de Conselheiro Lafaiete e vive em São Paulo desde 2011.

Na próxima segunda-feira (03), às 20h, a Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, promove o lançamento da antologia Estação dos Contos composta por textos de 30 escritores varginhenses. Devido à pandemia da Covid-19, o evento acontece de forma online com transmissão pelo Facebook e YouTube no canal Varginha Cultural.

Haverá também a palestra da jornalista e escritora Samira Calais com o tema “Mulheres negras na literatura contemporânea: pequenas editoras, publicações independentes e escritas pessoais”. A autora é mineira de Conselheiro Lafaiete e vive em São Paulo desde 2011. Ela é autora do livro “Cenas da Pandemia” lançado esse ano. Já teve textos publicados nos Cadernos Negros, na Coletânea Elas e as Letras e em diversas antologias, revistas e blogs. É também cofundadora do Coletivo de Escritoras Negras Flores de Baobá.

Foto: Divulgação

De acordo com o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, “anualmente, durante a Feira Literária de Varginha, nossa equipe edita uma publicação com textos de escritores varginhenses. Em 2020, os contos foram escolhidos para rechear esta edição que seria lançada inicialmente em junho. Com a pandemia, essa ação não foi possível. Entretanto, verificamos a importância de retomar essa iniciativa mesmo alguns meses depois do previsto”.

O lançamento será conduzido pelo jornalista Agnaldo Montesso, que atua na Assessoria de Comunicação da Fundação Cultural, e terá a participação de Keilla Petrin, professora do Cefet-MG e doutoranda em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP.

Os escritores que compõe o livro vão participar do lançamento por meio de vídeos e textos com depoimentos que serão exibidos durante a live.

A Fundação Cultural imprimiu 400 exemplares do Estação dos Contos. Cada escritor receberá gratuitamente 10 exemplares e os demais terão distribuição dirigida. O público poderá ter acesso à íntegra em uma edição online que ficará disponível a partir de 03/05 no site da Fundação Cultural em www.varginhacultural.com.br.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha