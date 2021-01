Fundação Cultural lamenta morte de “Tia Vera”

Vera Lúcia Moreira de Mello Pereira, ou apenas, “Tia Vera” faleceu aos 78 anos.

Faleceu nesta quarta-feira (30), aos 78 anos, a senhora Vera Lúcia Moreira de Mello Pereira, carinhosamente conhecida como “Tia Vera”.



Ela deixa um legado de muitas ações em prol da cultura varginhense. Foi presidente do Conselho Municipal de Incentivo à Cultura (Comic) e do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural (Codepac), órgãos ligados à Fundação Cultural de Varginha. Atuou ainda como diretora do antigo Colégio Cetem, onde incentivava o desenvolvimento da arte e da cultura entre os alunos. Em 2016, recebeu a Moção de Aplauso da Câmara de Vereadores pelo trabalho em prol do setor.

O velório aconteceu na Associação Médica de Varginha e o sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (31), às 10h, no Cemitério Municipal.

A Fundação Cultural de Varginha e também o Diário Correio do Sul deseja à família enlutada, os profundos sentimentos de pesar.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Blog do Madeira