Fundação Cultural informa horário de expediente no fim de semana prolongado

Horários serão alterados devido ao dia do Servidor Público e feriado do Dia de Finados.

A Fundação Cultural de Varginha informa que não haverá atendimento ao público nesta sexta-feira (30), devido à comemoração do Dia do Servidor Público, e também na segunda-feira (2), por causa do Dia de Finados.

A Biblioteca Pública e Museu Municipal reabrem na terça-feira (3), das 8h às 11h e das 13h às 16h.

O setor administrativo da Fundação Cultural retorna o expediente também na terça-feira, das 7h às 11h e das 13h30 às 17h.

Inscrições para o edital da Lei Aldir Blanc

Prosseguem até terça-feira (3), às 23h59, as inscrições dos profissionais da área artística e cultural de Varginha no edital de seleção de propostas culturais viabilizado pela Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc.

O envio das informações é feito exclusivamente pela internet por meio do site www.varginhacultural.com.br.

Varginha recebeu R$ 929.625,40 do Governo Federal, para destinar a trabalhadores da cultura da cidade, pessoas físicas e representantes de empresas, associações ou entidades que produzam cultura, de forma individual ou coletiva.

Serão remuneradas propostas em cinco categorias com valores entre R$ 2.600,00 e R$ 8.200. Podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos, domiciliadas em Varginha e devidamente registradas no Sistema Municipal de Cultura.

Todas as informações do edital também estão disponíveis pelo site Varginha Cultural.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural