Fundação Cultural de Varginha reafirma parceria com a Guarda Civil Municipal

O diretor-superintendente da Fundação Cultural de Varginha, Lindon Lopes, e o diretor do Museu Municipal, Apoliano Rios, reuniram-se na tarde desta terça-feira (07), com o comandante da Guarda Civil Municipal, Gerson Alves da Trindade, com a subinspetora, Jucilene Aparecida da Silva, e com a GCM Maressa Gonçalves Fais Prado na sede da Guarda, localizada no bairro Jardim Orlândia.

A reunião foi para agradecer o apoio durante todos eventos realizados pela Fundação Cultural em 2019 e reafirmar a parceria estratégica para o ano de 2020. “A equipe da Guarda Civil Municipal realiza um excelente trabalho. No 5ª da Boa Música verificamos semanalmente a importância desta atuação na segurança dos frequentadores da Estação Ferroviária. Todos elogiam as atividades desempenhadas pela guarda no local. Além disso, pudemos contar com a parceria durante a Feira Literária, as Feiras de Artesanato e também no Encontro de Folia de Reis, além de outros eventos”, destaca Lindon Lopes.

Já esta semana, os guardas atuarão no 6º Encontro Anual de Folias que será no domingo (12) com início às 14h na Igreja Matriz e, posteriormente, no cortejo das companhias pela avenida Rio Branco e nas apresentações na Concha Acústica. No dia 06 de fevereiro, com o retorno dos shows do 5ª da Boa Música, a guarda estará mais uma vez garantido a segurança do público e a integridade do patrimônio municipal.

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha