Fundação Cultural de Varginha e o Museu Municipal emitem nota sobre incêndio no Museu Nacional do RJ

“A Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências (AVLAC) acompanhou, ontem, dia 02 de setembro, estarrecida e com grande pesar, o lamentável sinistro que destruiu, por meio de um incêndio, o histórico edifício do Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O Museu Nacional foi fundado por D. João VI, em 06 de junho de 1818, tendo completado 200 anos este ano. Foi perdida a maior parte do seu variado, raro, rico e valioso acervo de objetos relacionados à cultura e à história universal e brasileira. O prejuízo patrimonial, histórico, cultural, museológico, educacional, artístico e social é incalculável e, sem dúvida alguma, representa uma das maiores perdas para a cultura nacional desde o Descobrimento do Brasil.

Em dezembro de 2015, a Academia também acompanhou, com a mesma perplexidade e tristeza, o incêndio no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, que, felizmente, encontra-se em fase final de restauração e deverá ser reaberto ao público em 2019.

Os referidos incêndios destruíram objetos simbólicos da nação brasileira (edificações e acervos) relacionados à nossa história, identidade cultural, cidadania, dignidade e autoestima.

O incêndio no Museu Nacional é apenas mais um caso que revela a falta da priorização da cultura e da educação pelos nossos políticos e gestores públicos. Na sequência, o que mais podemos esperar como tragédia anunciada? Um incêndio na Biblioteca Nacional?

Trágico e triste dia para o Brasil e para os brasileiros!

É urgente a elaboração de uma política pública do patrimônio histórico brasileiro e sua efetiva implantação.

A Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências está de luto!”