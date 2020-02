Fundação Cultural abre inscrições para livro “Estação dos Contos”

Pin Compartilhar 0 Compart.

Estão abertas as inscrições de escritores varginhenses para participação gratuita no livro “Estação dos Contos”. A publicação é uma iniciativa da Prefeitura de Varginha, com edição da Fundação Cultural, e será lançada durante a FLIV 2020 – 6ª Feira Literária de Varginha.

De acordo com o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, “a publicação literária já é uma tradição em todas as edições da FLIV. Este ano, optamos por editar um livro de contos, pois nos anos anteriores foram privilegiadas as poesias”.

Será permitido o envio de contos, minicontos, microcontos e nanocontos, sendo restrito a apenas um por autor. O texto deverá ter no máximo 1.100 palavras ou 6.800 caracteres. O parâmetro a ser seguido para este espaço é de um conto de até três páginas.

A inscrição vai até 10 de abril de 2020 e será feita exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no site www.fundacaoculturaldevarginha.com.br/inscricaocontos. Será considerado escritor varginhense o que tenha nascido em Varginha ou o que resida na cidade há pelo menos 2 anos.

Todas os textos inscritos passarão por uma seleção feita por uma equipe designada pelo diretor-superintendente da Fundação Cultural. Ela poderá classificar ou desclassificar os trabalhos de acordo com as normas deste regulamento e/ou por critérios literários. Os textos serão analisados levando-se em conta os critérios de originalidade, criatividade, correspondência ao gênero escolhido e qualidade literária.

Entende-se por conto narrativa breve escrita em prosa, sendo mais curta que o romance e a novela. Tal gênero apresenta unidade de tempo, espaço, ação e tom, que convergem para um único objetivo e visa a causar um único efeito no leitor.

A Fundação Cultural disponibilizará um servidor para fazer a inscrição de autores que tiverem dificuldade no uso de computadores. O atendimento será feito às terças e quintas-feiras de 11 de fevereiro a 10 de abril de 2020 na Estação Ferroviária de Varginha (Praça Matheus Tavares, 121 – Centro). Às terças, o horário será das 9h às 11h. Às quintas, das 14h às 16h. O agendamento poderá ser feito pelo telefone (35) 3690-2703.

Outras informações podem ser obtidas pelo regulamento da publicação, que está disponível no site da Fundação Cultural, pelo telefone / WhatsApp (35) 3690-2700 ou ainda pelo e-mail ascom@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha