Fundação Cultural abre inscrições de bandas para as lives do 5ª da Boa Música

As bandas interessadas em participar das lives do projeto 5ª da Boa Música já podem se inscrever pelo site da Fundação Cultural em www.varginhacultural.com.br. Logo na página inicial, há um banner com a logo do projeto e um link para o formulário de inscrição que deve ser preenchido pelo responsável pela banda.

Os shows da temporada 2021 serão retomados no início de março e transmitidos pelas redes sociais às quintas-feiras, sempre às 20h, até que o projeto possa ser realizado de forma presencial na Estação Ferroviária de Varginha.

De acordo com Marquinho Benfica, diretor-superintendente da Fundação Cultural, o 5ª da Boa Música, nestes 12 anos de história, tem se reinventado para levar entretenimento para a população de Varginha e região. “Vamos fazer um investimento para garantir a qualidade da transmissão dos shows, que poderão ser assistidos ao vivo por pessoas do mundo todo através das redes sociais. Queremos contemplar todos os estilos musicais para atender todos os gostos de quem vai assistir”, destaca Marquinho Benfica.

Para o prefeito Vérdi Lúcio Melo, “o 5ª da Boa Música já é um projeto consolidado em nossa cidade e referência para todo o país. Em 2021, queremos possibilitar que os shows continuem acontecendo, mesmo de forma remota, para mostrar o talento de nossos músicos e levar diversão para a população, neste momento tão difícil pelo qual estamos passando, mas que logo será vencido por todos nós”.

O 5ª da Boa Música é uma iniciativa da Prefeitura de Varginha, que é realizada pela Fundação Cultural. Em 2021, o projeto completa 12 anos de história e já conta mais de 400 edições.

Mais informações pelo (35) 3690-2705 ou pelo e-mail eventos@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural