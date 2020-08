Funcionários dos Correios realizam mutirão de entrega neste final de semana; Varginha participará da operação

Pin Compartilhar 0 Compart.

Segundo empresa, intuito é minimizar os impactos ocasionados devido à paralisação parcial dos empregados.

Redação CSul/Foto: Mário Henrique/Divulgação Varginha Online

Funcionários dos Correios irão realizar mutirões de entregas em todo país neste final de semana. Segundo a empresa, o intuito é minimizar os impactos ocasionados devido à paralisação parcial dos empregados.

Ainda conforme os Correios, o plano é remanejar funcionários do setor administrativo para auxiliarem nas operações de entregas. A expectativa é realizar um volume de serviço quatro vezes maior do que o habitual visando garantir o fluxo postal.

A malha de transporte intermunicipal e interestadual da empresa continua operando com 100% da capacidade, realizando conexões diárias de todas as bases operacionais no país.

Levantamento parcial

Um levantamento parcial, realizado na manhã desta quinta-feira (20), mostra que mais de 80% dos 99 mil empregados prosseguem trabalhando regularmente.

Agências

A rede de atendimento está aberta em todo o país, com a oferta de serviços e produtos, inclusive o SEDEX e o PAC, que continuam sendo postados e entregues. Serviços como a consulta “Limpa Nome Serasa”; “Achados e Perdidos” e, agora mais recentemente, a consulta para o “Auxílio Emergencial”, estão disponíveis à população. Por motivo de decretos municipais ou estaduais, ou devido aos protocolos preventivos adotados pelos Correios, tais como, sanitização de ambientes e afastamento de empregados com suspeita de contaminação por coronavírus, algumas unidades de atendimento poderão sofrer alterações em seu funcionamento.

A empresa informa ainda que permanecem temporariamente suspensos os serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje), medida em vigor desde o anúncio da pandemia.

Em Varginha

Em Varginha, são aproximadamente 30 funcionários; cerca de 70% aderiram a paralisação na cidade, o que afeta a entrega de correspondências. A agência dos Correios na cidade está funcionando normalmente. O mutirão de entregas também irá ocorrer na cidade.