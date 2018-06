Funcionamento em Varginha durante os jogos do Brasil

Os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia afetam diretamente o horário de funcionamento de vários serviços em Varginha. O próximo jogo da Seleção, nesta quarta-feira (27), será às 15h (horário de Brasília).

Comércio

Segundo informações do Sindicato do Comércio Varejista de Varginha – Sindvar, o comércio irá funcionar até às 14h30 e não irá reabrir após o jogo.

Prefeitura

O prefeito Antônio Silva baixou Decreto alterando o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, durante os jogos do Brasil.

O atendimento nesta quarta-feira será das 7h às 13h.

Bancos

De acordo com a Febraban, nos dias em que as partidas acontecerem às 15 horas, o atendimento será realizado das 9 às 13 horas.

Shopping

Nesta quarta-feira, as lojas e dos quiosques do Via Café Garden Shoppingpermanecerão abertas das 10h às 14h30 e das 17h30 às 22h. A praça de alimentação e as operações de lazer ficarão abertas das 11h às 22h.

O GF Supermercados funciona normalmente, das 8h às 22h, fechando apenas durante o horário das partidas.

O Cinemark opera de acordo com a programação.

Judiciário

O Tribunal de Justiça de Minas Grais – TJMG regulamentou os horários de expediente externo, na 1ª e na 2ª instância, nos jogos da seleção brasileira.

O atendimento nesta quarta-feira será das 8h às 13h30.

Caso a seleção se classifique para jogar em etapas seguintes, a regra adotada para o horário de funcionamento será: expediente das 14h30 às 19h, nos dias em os jogos forem realizados às 11h, expediente das 08h às 13h30, nos dias de jogos às 15h.

Nos dias úteis em que houver jogos da seleção brasileira, será realizado regime de plantão e os prazos que vencerem nestas datas ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.

Órgãos federais

De acordo com o Ministério do Planejamento, nos dias em que os jogos da Seleção forem à tarde, o expediente se encerrará às 13h (horário de Brasília). As horas não trabalhadas devem ser compensadas até o dia 31 de outubro de 2018.

A Superintendência Regional de Ensino também liberou para os diretores decidirem se vai ter aula na sexta-feira, exceto as estaduais que continuam em greve.

Escolas particulares terão aula somente na parte da manhã (Santos Anjos, Marista, Batista).

