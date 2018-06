Funcionamento durante o jogo do Brasil na segunda-feira

Os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia afetam diretamente o horário de funcionamento de vários serviços em Varginha. O próximo jogo da Seleção, nesta segunda-feira (2), será às 11h (horário de Brasília).

Animados com a classificação da Seleção nas oitavas, varginhenses animam, enfeitam suas casas, lotam bares e começam a torcer mais pelo Brasil.

O CSul traz nesta edição, como fica o funcionamento de cada serviço.

Prefeitura

O prefeito Antônio Silva baixou Decreto alterando o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, durante os jogos do Brasil.

Na parte da manhã, a entrada dos servidores será no horário, até às 10h. Já na parte da tarde, funcionamento será das 14h às 18h;

Nas Unidades Básicas de Saúde – UBS’s, o horário acompanhará o administrativo da Prefeitura;

Na educação, cada escola optou por um horário. O portal do CSul (www.correiodosul.com) traz os horários completos de todas as escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEI’s;

A Área Azul funcionará das 8h às 10h e das 14h às 17h;

O Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA vai acompanhar o horário do administrativo da Prefeitura;

A UPA e o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor funcionarão normalmente.

Comércio

Segundo informações do Sindicato do Comércio Varejista de Varginha – Sindvar, não houve por parte do sindicato, negociação coletiva específica visando à regulamentação de horário especial para os jogos.

Neste sentido, cada empresário pode negociar diretamente com seus colaboradores o horário de funcionamento durante os jogos do Brasil.

A maioria das lojas vão abrir até às 10h e voltarão ao expediente às 14h.

Transporte Coletivo

Segundo a Autotrans, empresa responsável pelo transporte coletivo da cidade, os horários permanecerão normais até às 10h. Em seguida, linhas passarão a rodar com o horário de domingo. Às 14h, horários voltam ao normal.

Bancos

De acordo com a Febraban, nos dias em que as partidas acontecerem às 11, os bancos abrem das 8h30 às 10h30, interrompendo o atendimento e reabrindo das 14h até às 16h.

Shopping

O Via Café Garden Shopping funcionará em horário diferenciado. A praça de alimentação, onde está instalado um telão de videowall, permanecerá aberta, a partir das 10h30.

O acesso dos torcedores é livre e gratuito. Durante a exibição do jogo do Brasil, das 10h às 13h30, lojas, quiosques, operações de lazer poderão funcionar em horário facultativo.

Judiciário

O Tribunal de Justiça de Minas Grais – TJMG regulamentou os horários de expediente externo, na 1ª e na 2ª instância, nos jogos da seleção brasileira.

Para os jogos realizados às 11h, expedienteé das 14h30 às 19h.

Será realizado regime de plantão e os prazos que vencerem nestas datas,ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.

Órgãos federais

De acordo com o Ministério do Planejamento, nos dias em que os jogos da Seleção se realizarem pela manhã, o expediente terá início às 14h.

As horas não trabalhadas devem ser compensadas até o dia 31 de outubro de 2018.

Fonte: Royalle