Funcionamento durante o jogo do Brasil desta sexta-feira

Os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia afetam diretamente o horário de funcionamento de vários serviços em Varginha. O próximo jogo da Seleção, nesta sexta-feira (6), será às 15h (horário de Brasília).

Animados com a classificação da Seleção nas quartas, varginhenses animam, enfeitam suas casas, lotam bares e começam a torcer mais pelo Brasil.

O CSul traz nesta edição, como fica o funcionamento de cada serviço.

Prefeitura

O prefeito Antônio Silva baixou decreto alterando o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, durante os jogos do Brasil.

O expediente dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta será das 7h às 13h;

Nas Unidades Básicas de Saúde – UBS’s , o horário acompanhará o administrativo da Prefeitura;

Na educação, cada escola optou por um horário e é necessário entrar em contato com cada uma para saber o funcionamento;

A Área Azul funcionará das 8h às 13h;

A UPA e o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor funcionarão normalmente.

Coleta de lixo – nos bairros onde o caminhão passa à tarde, o lixo deve ser colocado pra fora de casa a partir das 10h, porque os coletores vão passar mais cedo, às 11h. Onde a coleta ocorre de manhã e à noite, não haverá mudança;

Varrição e Capina funcionarãoaté às 11h;

Parques e Zoológico funcionamaté às 13h;

Centro de Fisioterapia funcionadas 7h às 11h30.

Comércio

Segundo informações do Sindicato do Comércio Varejista de Varginha – Sindvar, o comércio irá funcionar até às 14h30 e não irá reabrir após o jogo.

Transporte Coletivo

Segundo a Autotrans, empresa responsável pelo transporte coletivo da cidade, os ônibus irão rodar normalmente até às 14h e após este horário, irá funcionar com o quadro de domingo.

Bancos

De acordo com a Febraban, nos dias em que as partidas acontecerem às 15h, o atendimento será realizado das 9h às 13 h.

Shopping

Entre às 14h30 e 17h30, o funcionamento das lojas será facultativo. A praça de alimentação e as operações de lazer ficarão abertas das 11h às 22h.

O GF Supermercados funcionará normalmente, das 8h às 22h, fechando apenas durante o horário da partida.

O Cinemark opera de acordo com a programação.

Judiciário

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Grais – TJMG, o expediente será das 8h às 13h30. Nos dias úteis em que houver jogos da seleção brasileira, será realizado regime de plantão e os prazos que vencerem nestas datas ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.

Órgãos federais

De acordo com o Ministério do Planejamento, o expediente se encerrará às 13h. As horas não trabalhadas devem ser compensadas até o dia 31 de outubro.