Fórum Regional de Governo será realizado em Varginha

O circuito dos Fóruns Regionais de Governo estará, na próxima quinta-feira (28/09), em Varginha, com ações para gestores públicos, agricultores, empreendedores e moradores dos municípios do Território Sul. Este é o 13º evento desta etapa dos Fóruns, que prevê a transferência simbólica do gabinete do governador Fernando Pimentel para a cidade sede do circuito.

As atividades, abertas ao público, serão no Centro Administrativo do Sul de Minas, das 8 às 17 horas. O espaço vai abrigar estandes com ações dos mais de 40 órgãos estaduais, que vão prestar contas das políticas públicas executadas no território, esclarecer dúvidas e disponibilizar serviços.

Fonte: Site oficial Odair Cunha