Fórum discute sustentabilidade e futuro do meio ambiente, na Faceca

Pin Compartilhar 0 Compart.

No próximo dia 12 de dezembro acontece o Fórum de Resíduos Orgânicos e Coleta Seletiva na Faculdade CNEC Varginha – Faceca.

O evento vai debater pautas importantes em torno do futuro e da sustentabilidade do meio ambiente. O descarte correto de resíduos e a importância da reciclagem e da coleta seletiva serão discutidos entre os participantes.

Autoridades, representantes populares, empresários e ambiantalistas se juntam aos convidados do meio acadêmico e universitários a partir das 8h30 na sede da instituição, na Vila Bueno, em Varginha.

A população está convidada para participar do evento, gratuitamente.

O evento é uma promoção do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A equipe gestora de resíduos sólidos da cidade de Piracicaba, em São Paulo, realizará uma palestra sobre processos adotados e concretizados em favor do meio ambiente.

“Atualmente, o município é modelo de ações de coleta e manejo de resíduos sólidos. Com o evento, esperamos que novas práticas e atitudes, pró-meio ambiente, sejam discutidas e adotadas pela população. O maior objetivo do Fórum esta em divulgar para a população a atual situação do aterro sanitário, e em como todos podem auxiliar, praticando, urgentemente, ações domésticas, separação dos resíduos (coleta seletiva), como primeira responsabilidade da população.”, disse Acácio Ponciano Rodrigues, presidente do CODEMA, ao CSul.

“Esperamos, não só da comunidade acadêmica, mas das comunidades empresariais, comerciais e de entidades de classes, engajamento e participação nos processos de divulgação e orientação aos demais membros a que são representados. Acreditamos que o método de sucesso está na Educação Ambiental”, reforçou o presidente.

“O COMEDA de Varginha é um orgão participativo que atua há 20 anos comsugestões e participações em diversos projetos da cidade”, completou Acássio.

A Faculdade Cenecista de Varginha fica na Rua Professor, R. Felipe Tiago Gomes, 173, no bairro Vila Bueno.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação