Forania que envolve Elói Mendes e Varginha suspende batizados, retiros e catequese

Casamentos podem acontecer com até 50 convidados e com distância mínima de um metro entre eles

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação

A Forania Nossa Senhora de Fátima, da Diocese da Campanha, que engloba as paróquias de Varginha e Elói Mendes, divulgou nota oficial sobre as medidas tomadas para evitar a contaminação do coronavírus.

Durante a semana, o bispo diocesano de Campanha, Dom Pedro Cunha Cruz, já havia divulgado áudio com orientação aos fiéis quanto às participações em missas e atividades nas paróquias; o bispo ainda ordenou que os padres fiquem à disposição dos fiéis para o atendimento na igreja e em lugares arejados em horários pré estabelecidos e comunicados aos paroquianos.

As missas continuarão a ser celebradas, mas serão transmitidas pela internet (páginas do facebook de cada paróquia). Batizados, mutirões e reuniões estão suspensos e casamentos podem ser realizados com a presença de, no máximo, 50 pessoas, respeitando a distância mínima de 1 metro entre elas.

As igrejas deverão ficar abertas durante todo o dia para visitações dos fiéis, segundo nota da Forania. As secretarias paroquiais poderão trabalhar com horários reduzidos, ficando a critério de cada paróquia decidir as jornadas.

Confissões individuais continuam sendo feitas, com a mesma regra da distância mínima. A Igreja porém pede para que os idosos fiquem em casa.

Leia a íntegra da nota da Forania: