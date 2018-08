Foragido da justiça é encontrado pela Guarda Municipal

Na noite desta quarta-feira (15), a Guarda Municipal de Varginha foi acionada por um proprietário para comparecer em uma residência próxima ao Hospital Bom Pastor.

Ao chegar no local, os guardas foram informados pelo proprietário que um homem que estava hospedado no local deste o último dia 6 havia saído sem efetuar o pagamento e furtado um capacete.

Diante das informações, os guardas localizaram A.T., de 46 anos, natural de Campo Belo. Após checagem, foi constatado que o suspeito possui extensa ficha criminal e que estava foragido da justiça. A pena do suspeito está com término previsto para dia 06 de julho de 2021.

O rapaz foi encaminhado para a delegacia de polícia e ficou a disposição das autoridades para providências cabíveis.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha