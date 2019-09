Foi realizado nesta quinta o segundo encontro Conexão Varejo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (12), o segundo encontro Conexão Varejo com o tema “O futuro do Varejo – Gestão dos Momentos de Verdade no Atendimento”, com o professor Carlos Zen, na Unidade Avançada do UNIS no Via Café Garden Shopping.

Representando a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha, esteve presente o assessor de planejamento, Guilherme Vivaldi. A participação foi gratuita e contou com empresários e seus colaboradores.

Carlos mostrou aos empresários presentes vários pontos a serem pensados, para que sejam colocados em prática, de forma a aperfeiçoar os comércios locais, quanto às tendências atuais.

O comerciante deve acompanhar as mudanças, para sempre estar no ritmo da expansão. É necessário a criação de ambientes descontraídos, interessantes, alegres e dinâmicos. E quanto ao comércio eletrônico, Carlos mostrou como isso deixa o consumidor mimado, no que diz respeito às facilidades, e que é preciso ter as mesmas atribuições do virtual no presencial.

Respeitar o tempo do cliente é imprescindível, pois é ele quem determina o fechamento da compra. O vendedor deve pensar e buscar alternativas atrativas, para que o cliente sempre tenha a sensação de que fez a escolha certa.

O projeto foi uma realização da ACIV, em parceria com a Pós Graduação do Grupo Unis e com o Via Café Garden Shopping.

Fonte e fotos: ACIV