Fogos de artifício: Corpo de Bombeiros dá dicas de segurança na utilização

Para evitar a compra de material clandestino, é importante observar se o local de venda é credenciado. Nas lojas credenciadas, os vendedores são treinados para orientar aos usuários sobre as medidas de segurança. Estas casas possuem iluminação blindada contra explosões, extintores e porta corta-fogos para evitar a propagação de incêndios.

Precauções

Sempre leia e siga as instruções na embalagem;

Sempre use fogos em locais abertos;

Sempre armazene fogos em local frio e seco;

Sempre solte fogos sob a supervisão de adultos e de acordo com a sua idade;

Nunca tente reutilizar os fogos que tenham falhado;

Nunca atire fogos na direção de outras pessoas;

Nunca atire fogos de lugares fechados, como carros ou residências;

Nunca faça experiências, modifique ou tente fazer seus próprios fogos de artifício;

Nunca utilize fogos após ingerir BEBIDAS ALCÓOLICAS.

Não desmontar os fogos.

Não fumar dentro dos estabelecimentos que vendem fogos.

Antes de usar um produto, ler cuidadosamente as instruções impressas nas embalagens e ter cuidado ao segurar os fogos para evitar acidentes.

Em caso de acidentes

Enquanto não houver atendimento no hospital, cobrir a queimadura com um pano limpo. Nunca fure as bolhas! Elas servem para proteger a área queimada. Não retire roupas grudadas, fragmentos de objetos ou graxas das lesões. Não use pomadas sem ordem médica, nem toque as lesões com as mãos. Procure Socorro Médico. Se houver sangramento, faça um curativo com gaze ou um pano bem limpo.

Lesões causadas

Queimaduras; Amputação dos dedos e até da mão; Se uma bombinha explodir próximo de seus olhos, poderá causar cegueira; Trauma acústico.

Saiba mais sobre fogos de artifício

Cada tipo de produto Pirotécnico tem uma classificação, de acordo com o seu poder de explosão ou queima. Essa classificação está adequada a idade do usuário e de acordo com a norma do Ministério do Exército, R 105, para isso todo produto deve possuir na embalagem sua classificação, que pode ser: Classe A ( Infantil ) – Podem ser vendidos a menores e sua queima é livre (recomendável assistência de adultos). Classe B (Juvenil) – Podem ser vendidos a menores, mas a sua queima é proibida em terraços, portas ou janelas que tenham proximidade com vias públicas (também sob a assistência de adultos). Classe C (Adulto) – Venda proibida a menores de 18 anos. Classe D (Profissionais) – Venda proibida a menores de 18 anos em qualquer hipótese. Só pode ser queimado com licença prévia da autoridade competente.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução