Flagrante: Cadeirante precisa ser carregado em ônibus da Autrotrans sem cobrador; Motorista não sabia manusear elevador

Um flagrante de desrespeito com um cadeirante foi registrado no último domingo (18) por volta das 18h40, no Terminal Rodoviário de Varginha. Um ônibus da Autotrans da linha 09/Mont Serrat, estava sem o cobrador e o motorista não conseguiu abaixar a elevador de acesso para o embarque de um cadeirante. De forma constrangedora o cadeirante precisou ser carregado por populares para conseguir embarcar.

De acordo com testemunhas que presenciaram a cena, o motorista alegou não saber manusear o equipamento, função realizada pelos cobradores.

Na segunda-feira (19) a Prefeitura já notificou a Autotrans por desrespeito ao contrato por rodar sem cobradores em diversas linhas.

O Varginha Online tentou contato por diversas vezes com a Autotrans, não ninguém atendeu.

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução