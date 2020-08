Fisioterapeuta ministra cursos para profissionais da linha da frente da Covid-19 em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Varginha sedia nessa terça (4) e quarta-feira (5) a capacitação “Boas Práticas em Ventilação Mecânica – Covid-19”. Trata-se de um evento com aulas teóricas e práticas ministradas por Aline Costa de Paulo, Fisioterapeuta do HCor – Hospital de Referência em Cardiologia na cidade de São Paulo.

A diretora da UPA de Varginha, Rosana Morais explica que inicialmente o curso seria para profissionais da UPA e do Hospital de Campanha do Município de Varginha, mas foram convidados profissionais dos demais hospitais da cidade que atendem pacientes com a Covid-19, Regional, Varginha e Humanitas.

Na tarde de ontem (4), no curso (das 14h às 16h), no auditório da Unifal, participaram mais de 20 profissionais como médicos, enfermeiros e fisioterapeutas.

“Conseguimos essa capacitação graças a uma parceria que o HCor tem com o SUS e assim, profissionais de São Paulo que já tiveram a experiência de tratar pacientes com coronavírus percorrem o país para repassar casos que deram certo”, ressalta Rosana. Ela explica ainda que duas profissionais da UPA de Varginha participam toda sexta-feira de capacitações on-line do HCor quando podem questionar e esclarecer dúvidas para melhor atender os pacientes tratados no município, incluindo no HCMV.

Essa é a segunda vez que Varginha é agraciada com capacitação do Hcor, sendo que o outro curso, dias 17 e 18 de julho, foi sobre manejo do paciente com coronavírus também destinado aos profissionais da linha de frente nesse enfrentamento à Covid-19.

O secretário municipal de Sáude, Luiz Carlos Coelho enfatiza que “são muito importantes todos os treinamentos e capacitações porque melhoram não só a capacidade da assistência, mas a resolubilidade do serviço de saúde, pois são investimentos no patrimônio maior que se tem que é o recurso humano de saúde para o momento de enfrentamento da pandemia da Covid-19”.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha