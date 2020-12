Fiscalização é intensificada em Varginha após aumento de registros da covid-19

A Prefeitura de Varginha intensificou as fiscalizações em estabelecimentos da cidade, após o aumento no número de casos de Coronavírus.

O Prefeito Vérdi Melo (Avante) se reuniu com os responsáveis pelos setores da Postura, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e Guarda Civil Municipal para organizar uma “força tarefa”. Vérdi pediu, ainda, apoio da Polícia Militar . “Vamos intensificar a fiscalização. Principalmente nos estabelecimentos, bares e restaurantes, que infringirem os nossos Decretos. Estes serão interditados”, enfatizou .

A reunião contou ainda com a presenças do vice-prefeito Leonardo Ciacci, do secretário de Saúde, Luiz Carlos Coelho, do secretário de Governo, Carlos Honório Ottoni Júnior e do Procurador-Geral do Município, Dr. Evandro Santos.

Vérdi afirmou que as pessoas não estão levando a sério o aumento de casos, e que a população precisa agir em conjunto com o poder público para que o contágio da doença seja barrado e que os caiam.

”É uma preocupação muito grande e nós temos que tomar algumas medidas. Infelizmente os casos estão crescendo. Precisamos que principalmente os empresários, tenham consciência que a situação é grave e que não podemos continuar dessa maneira”, afirmou.

No último boletim, divulgado nesta terça-feira (22), Varginha bateu recorde de casos, registrando 51 novos infectados em 24 horas, maior número em um dia desde o início da pandemia. Além disso, foi registrado, ainda, a 47ª morte pela doença na cidade.

“Desde o início da pandemia, a prefeitura de Varginha tem tomado importantes medidas para o enfrentamento da covid-19. Já desenvolvendo várias campanhas educativas no sentido de conscientizar as pessoas da importância da adesão a medidas como uso de máscaras, uso de álcool gel e distanciamento. Mas agora chegou a hora de medidas mais firmes no sentido de preservar vidas”, disse o prefeito.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha