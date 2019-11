Final de semana será marcado por chuva em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Segundo dados do Climatempo, nesta sexta-feira (8) choveu 25 milímetros em Varginha. Os termômetros variaram entre 18ºC e 28ºC.

Para este sábado (9) não será diferente; a chance de chuva será de 86%, com volume de 15 milímetros. Os termômetros irão variar entre 20ºC e 29ºC. Já no domingo (10), chance de chuva será de 80%, com volume de 30 milímetros e temperatura entre 19ºC e 27ºC.

Na próxima segunda-feira (10), chance de chuva está com 86%, com volume menor de nove milímetros. Termômetros ficarão entre 18ºC e 25ºC.

Redação CSul – Ana Luisa Alves / Fotos: Ana Luisa Alves