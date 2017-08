Fim do prazo: inscrições para cursos do Pronatec terminam nesta terça

Termina nesta terça-feira (22) o prazo de inscrições para o Pronatec, em Varginha. São 20 vagas para cada um dos cursos. As opções são recepcionista / assistente de recursos humanos e inspetor de qualidade. A condição básica é ter acesso a computador, pois os cursos serão online. O público alvo é pessoas maiores de 15 anos, estudantes do ensino médio da rede pública e também quem cursou ensino médio na rede particular na condição de bolsista integral.

Os interessados podem se inscrever no site http//sistec.mec.gov.br/meucadastro . Os cursos comea no dia 28 de agosto e término dia 28 de janeiros de 2018. Mais informações pelo (35) 3690-2066.

Fonte: Varginha Online