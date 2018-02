Fim de semana de vandalismos e forte chuva que causaram prejuízos na cidade

Uma forte chuva que caiu no final da tarde deste sábado (3), deixou prejuízos em Varginha. Pelo menos quatro veículos que estavam estacionados no Clube Campestre foram atingidos pela queda de árvores. Não houve registro de vítimas.

Já na madrugada de sábado para domingo, pelo menos cinco carros foram alvos de vandalismo na Avenida Princesa do Sul, próximo à uma casa de shows, no bairro Jardim Ribeiro. Segundo informações de frequentadores da casa de shows, os veículos tiveram os vidros quebrados e latarias danificadas. Não há suspeita dos autores do crime e de acordo com o proprietário da casa de shows, o evento desta noite era terceirizado, sem nenhum envolvimento da casa na organização.

Na madrugada da última quinta-feira (1º), uma concessionária de veículos foi alvo de pelo menos dois disparos de arma de fogo, na Avenida Princesa do Sul, no bairro Jardim Ribeiro. A Polícia Militar informou que foi encontrado cartucho deflagrado de calibre 380 no local. Ainda não se sabe a motivação para o crime. A princípio, o caso foi registrado como vandalismo, mas ninguém foi preso.

Fotos: Reprodução