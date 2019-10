Filme realizado pelo Offcine de Varginha ganha prêmio no 7 Cinest

Pin Compartilhar 0 Compart.

Os alunos de cinema do projeto Offcine de 2018 tem tudo para comemorar, o filme Juras, produzido por eles ano passado acaba de ganhar prêmio de MELHOR DIREÇÃO DE ARTE na 7 edição do Cinest e também é selecionado para o 5 FECEA- dois festivais internacionais de cinema estudantil que acontece no Sul do País.

O CINEST é um Festival de Cinema Estudantil, que aconteceu no RS , numa competição de mais de 130 filmes do mundo inteiro. Juras, filme produzido através do projeto OFFCINE, levou o prêmio de MELHOR DIREÇÃO DE ARTE. Quem ministrou a oficina de de direção de arte foi Zé Pedro Baroni que ficou imensamente feliz com a notícia: “É gratificante ver que o trabalho desempenhado pelos alunos do Offcine foi coroado com um prêmio de Direção de Arte, oficina da qual que tive a oportunidade de ministrar no projeto. A cada edição do projeto é possível ver a transformação concretizada e a mudança na realidade dos alunos.Que no ano que vem, possamos continuar a história de sucesso do Offcine e que venham ainda mais conquistas. Porque é projeto social que tem levado o nome de Varginha mundo a fora.”

E as alegrias não param por aí, neste final de semana saiu a lista dos selecionados para participar do 5 FECEA, festival que acontecerá em Porto Alegre, na última semana de novembro. Entre mais de 1396 filmes, está Juras que levará o nome de Varginha mais uma vez ao Su do país entre os 270 filmes selecionados.

Na 5ª edição, o FECEA segue primando pela valorização do protagonismo estudantil e do olhar pedagógico na avaliação das produções cinematográficas, e se firma como festival estudantil internacional. Além das temáticas consolidadas, como o Prêmio Sirmar Antunes pelo Protagonismo Negro, para o incentivo das abordagens afrodescendentes, o Prêmio Marielle Franco pelo Protagonismo Feminino, temáticas da educomunicação que tratem da produção de conteúdos educativos no espaço escolar, democratização das mídias; e práticas epistemológicas e experimentais de conceitos sócio-educativos e da educação ambiental no contexto escolar.

Marina Azze a realizadora do Offcine está com o coração em festa! “É muito difícil fazer cinema neste país, ainda mais no interior. O Offcine, faz a gente sair dos holofotes e trabalhar duro para que outras pessoas brilhem. Alunos que precisam lutar muito pra acompanhar as aulas. Pra dar conta de driblar a rotina estudantil, de trabalho e ainda ouvir de arte. Os cursos são intensos. Os alunos se dedicam demais, driblando suas poucas horas vagas em busca de conhecimento. Os professores dividem com eles experiências de anos, ensinam os meninos a fazerem seus próprios filmes. Independente de dinheiro. Do projeto já saíram diretores, produtores, editores que hoje brilham no mercado nacional de cinema. Juras já emplacou prêmio de atuação, prêmio de juri popular, Direção de arte… Mas seu maior prêmio, é provar que nossa cidade precisa garantir o espaço da sétima arte. Investir, acreditar e facilitar o processo de conhecimento dessas pessoas que se doam completamente para que os filmes consigam ser realizados.”

O Offcine além da produção de filme realizado pelos alunos, que passaram meses nas salas de aula aprendendo todas as etapas do cinema, traz o maior festival de cinema independente do país, a realizadora e atriz Marina Azze conta com o incentivo da Lei Muncipal de Cultura e apoio da Unimed Varginha e Inter aduaneira. O festival, segue com parceria de Daniela Foresti, Hotel Fenix, Benfazejo Hostel, Lokomotiv, Secretaria de Turismo de Vga, Hasta Siempre Pub, Varginha Larger e MAZ.

Fonte e foto: Marina Azze