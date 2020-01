Filme realizado pelo Offcine de Varginha ganha prêmio em festival internacional

Pin Compartilhar 0 Compart.

A 5ª edição, o FECEA (Festival Internacional de Cinema de Alvorada) teve como seu vencedor o filme “Juras”, realizado pelo Offcine de Varginha. O filme se sagrou vencedor da competição entre mais de 1396 filmes nacionais e internacionais.

Marina Azze, realizadora do Offcine expôs toda sua felicidade. É muito difícil fazer cinema neste país, ainda mais no interior. O Offcine, faz a gente sair dos holofotes e trabalhar duro para que outras pessoas brilhem. Alunos que precisam lutar muito pra acompanhar as aulas. Pra dar conta de driblar a rotina estudantil, de trabalho e ainda ouvir de arte. Os cursos são intensos. Os alunos se dedicam demais, driblando suas poucas horas vagas em busca de conhecimento. Os professores dividem com eles experiências de anos, ensinam os meninos a fazerem seus próprios filmes. Do projeto já saíram diretores, produtores, editores que hoje brilham no mercado nacional de cinema. Juras já emplacou prêmio de atuação, prêmio de juri popular, Direção de arte, Honra ao Mérito, Melhor Filme por festivais espalhados no país todo. Não é o primeiro festival Internacional que o filme leva prêmios. As vezes penso em parar porque é muito trabalho, mas chega um troféu desses a nossas mãos e penso que seria um erro pararmos agora que conquistamos tanto. O maior prêmio, é provar que nossa cidade precisa garantir o espaço da sétima arte. Investir, acreditar e facilitar o processo de conhecimento dessas pessoas que se doam completamente para que os filmes consigam ser realizados.Não posso deixar de agradecer a cada um dos diretores que estiverem aqui com suas obras inspirando os alunos e mostrando que é possível sim fazer cinema. Agradecer aos alunos, aos professores do projeto, em especial a produtora Vitória Raciane pq este projeto ganhou outro sentido com o apoio dela, ao Lucas Marques, Zé Pedro Baroni, Pablo Rosa e ao Marcelo Cesar, que lutam muito para que o Offcine se fortaleça cada vez mais.” – disse à atriz

O Offcine além da produção de filme realizado pelos alunos, que passaram meses nas salas de aula aprendendo todas as etapas do cinema, traz o maior festival de cinema independente do país. Tem como realizadora à atriz Marina Azze e conta com incentivo da Lei Municipal de Cultura e apoio da Unimed Varginha e Inter aduaneira. O festival, segue com parceria de Daniela Foresti, Hotel Fenix, Benfazejo Hostel, Lokomotiv, Secretaria de Turismo de Varginha, Hasta Siempre Pub, Varginha Larger e MAZ.

Fonte e fotos: Marina Azze

Redação CSul – Alisson Marques