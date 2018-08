Festival de Food Truck e feira educacional acontecem neste fim de semana em Varginha

Com inúmeras opções de comidas e bebidas e entrada gratuita, o SESI/Sinduscon recebe neste fim de semana o Festival de Food Truck e a Feira Educacional, em paralelo ao maior congresso de educação e marketing pessoal do Sul de Minas Gerais, o Ativa Educar 2018. São mais de 30 empresas participando do evento, que acontece nos dias 03, 04 e 05 de agosto.

O SESI/Sinduscon fica localizado na avenida Doutor José Biscaro, s/n, em Varginha (MG), e quem quiser participar do festival e da feira terá acesso pelo mesmo portão utilizado pelos participantes do Congresso Ativa Educar 2018.

Para participar do festival e da feira não é preciso adquirir convite do congresso e não é mais necessário o cadastramento online. Basta ir até o local do evento e se deliciar com as opções de comidas, como: churros, hambúrgueres, crepe, pizza, chopp gelado e muito mais. Os parceiros do Festival de Food Truck são: Chopp Beer, Ma Cherié Crepe e Café e Cacau Churros.

Com inscrição inteiramente grátis, os visitantes também vão poder fazer uma imersão na educação, além de se beneficiar de inscrições em cursos com preços promocionais. Os estandes foram montados especialmente pelos parceiros do evento, entre eles: Colégio Apogeu; Aciv; Estante Mágica; Editora Vozes, Unis; Apoio Estratégico; Sistema SAAE; Damásio Educacional, Acampamento Paiol Grande, Editora CDG, Crie Sorrisos, For One e Revista Pedagógica.

Horários

O Festival de Food Truck e a Feira educacional acontecem em horários diferenciados, em paralelo ao cronograma do Congresso Ativa Educar 2018. Não perca a programação, fique atento:

Sexta-feira (3) – 17h30 às 22h30

Sábado (4) – 08h às 19h

Domingo (5) – 08h às 13h

Investir em educação é a chave do sucesso pessoal e profissional. Então não perca a oportunidade, chame a família e os amigos e participe!

SERVIÇO:

O que: Festival Food Truck e Feira Educacional, durante o Congresso Ativa Educar 2018

Quando: 03, 04 e 05 de agosto

Onde: SESI/Sinduscon (na Avenida Doutor José Bíscaro, S/N, Nossa Senhora Aparecida)

Telefones dos organizadores: Sandra Ossani Claudiano: (35) 99967-5110/ Cléber de Moura Barros Amaral: (35) 98899-1334/ Ermelinda Vilela: (35) 99729-2811