Festival de Churros realiza doação para instituições filantrópicas

Realizado no período de 18 a 21, foi sucesso de público. Cerca de 3 mil pessoas passaram pela praça do ET para provarem das delicias oferecidas. Como estava programado, os organizadores do evento realizaram esta semana doação em valores, R$1.800,00 para as instituições Levanta-te Anda e Caixa Beneficente Dr. João de Freitas.

O festival foi realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Secretaria de Turismo e Comércio.

Fonte e Foto: ASSCOM Varginha