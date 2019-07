Festa Junina reúne milhares de pessoas na Estação Ferroviária

O Trio Chamego Bom e a dupla Luiz Lopes & Pedro Jr com a banda Paixão Caipira agitaram milhares de pessoas na Festa Junina da Estação na noite desta quinta-feira (27/06). Com a Estação Ferroviária de Varginha toda enfeitada com balões, bandeirinhas e estandartes dos Santos Juninos, muita gente foi vestida a caráter para se divertir ao som de forró e da música sertaneja.

Teve ainda comidas e bebidas típicas feitas nas barraquinhas comandadas pela Associação Refazer Santa Rita de Cássia e pelos vendedores ambulantes, além de um chopp artesanal da cervejaria Du Beato. E não podia falar a quadrilha! O Trio Chamego Bom puxou o público que formou um grande baile.

A festa foi organizada pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. O vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo prestigiou o evento junto com a filha Victória.

“Para mim, é gratificante ver milhares de varginhenses se divertindo gratuitamente graças ao trabalho que a gente vem desempenhando na prefeitura. Parabéns às bandas e a equipe da Fundação Cultural e da Guarda Municipal por organizar uma festa bonita”, destaca o vice-prefeito.

De acordo com o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, foi muito bonito ver todo mundo se divertindo.

“Tivemos centenas de famílias e amigos se reunindo nesta grande festa junina. Deu gosto de ver o pessoal cantando junto com as bandas e dançando ao ritmo das músicas”, alegra-se Lindon Lopes.

Veja as fotos e os vídeos da festa no www.facebook.com/5adaBoaMusica.

Fotos: Fundação Cultural de Varginha