Festa de Corpus Christi – Mistério da Quinta-Feira Santa é revivido à luz da Ressurreição; confira trajeto de procissões

Paróquias preparam programações especiais para celebrarem mistério da Eucaristia

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação

A Igreja Católica celebra a Festa do Corpo e Sangue de Cristo – Corpus Christi nesta quinta-feira (11), revivendo o mistério da Quinta-Feira Santa, às Luz da Ressurreição de Cristo. A Festa é celebrada, todos os anos, na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade.

A Festa de Corpus Christi é a celebração em que, solenemente, a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às ruas. Nessa festa, os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio de nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda vida cristã. Nela, está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo.

Este ano não serão confeccionados tapetes, devido à pandemia do Coronavírus / Foto: Iago Almeida/CSul

A tradição entre os católicos para essa data é confeccionar tapetes por onde a procissão passar, mas, devido à pandemia da Covid-19, este ano não serão confeccionados tapetes. Os padres de Varginha estão pedindo para que os fiés possam enfeitar as casas para receber a procissão, que será feita em sistema motorizado.

Programação em Varginha

Mártir São Sebastião

9h – Missa seguida de procissão motorizada pelos limites da paróquia

18h30 – Benção do Santíssimo Sacramento

19h – Missa

Nossa Senhora de Fátima

9h – Missa seguida de procissão motorizada com apenas 5 veículos pelos limites da paróquia

Cristo Luz dos Povos

8h – Missa seguida de procissão motorizada pelos limites da paróquia

Nossa Senhora do Rosário

Youtube Paróquia do Rosário

7h – Missa seguida de procissão motorizada pelos limites da paróquia

Haverá recolhimento de alimentos durante a procissão.

Santo Antônio de Sant’Anna Galvão

15h – Missa seguida de procissão motorizada pelos limites da paróquia

Haverá recolhimento de alimentos durante a procissão.

Imaculada Conceição

Youtube Paróquia Imaculada Conceição

9h – Missa seguida de procissão motorizada pelos limites da paróquia

19h30 – Conversa com o padre pelas redes da paróquia

São José

9h – Missa

10h – Procissão motorizada pelos limites da paróquia

Sant’Ana

9h – Missa seguida de procissão motorizada pelos limites da paróquia

Paróquia Divino Espírito Santo

A missa na Paróquia do Divino será celebrada às 7h, será transmitida pelas redes sociais da paróquia. Após a celebração haverá um trajeto percorrido com o Santíssimo Sacramento pelos limites da Paróquia, onde não é uma carreata e sim uma procissão motorizada, sendo acompanha por cinco veículos.

“Convidamos a você queridos paroquianos a enfeitar suas casas, varandas, sacadas por ocasião da passagem do Santíssimo e pedimos que todos acompanhem de casa, conforme orientação da nossa Diocese da Campanha”, pediu o pároco Heitor Rafael.

O Corpus Christi solidário é também um pedido de doações de alimentos não perecíveis para serem distribuídas às famílias mais carentes e necessitadas. As doações poderão ser entregues na passagem da procissão ou com representantes da comunidade durante a semana para aqueles em que a procissão não passar pela sua rua.

