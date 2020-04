Pin Compartilhar 0 Compart.

O Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, em razão do Feriado Nacional de Tiradentes, comemorado dia 21(terça-feira), declarou Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais na segunda-feira, 20.

Excluem-se do estabelecido no artigo 1º do Decreto 9.772/2020, os serviços considerados essenciais, a critério da Administração Municipal.

Fonte: Prefeitura de Varginha/Foto: Reprodução