Feira de inovação traz protótipos voltados para soluções sustentáveis

Desde o mês de março o Grupo Unis está desenvolvendo as atividades do Concurso Inova Unis 2019, que está trabalhando o tema “Água, Café e Sustentabilidade”.

Durante todo o ano, estão sendo realizadas atividades, oficinas e workshops sobre o tema do Concurso, com o objetivo de promover soluções para problemas reais de setores ligados à temática.

O primeiro evento realizado foi um painel de discussão no Jardim Elétrico, que reuniu profissionais e especialistas nas áreas de café, sustentabilidade e recursos hídricos, debatendo sobre algumas das principais dificuldades encontradas nos respectivos setores.

Em julho foi a vez das equipes do Concurso participarem do Startup Maker, 24h de atividades voltadas ao desenvolvimento de um protótipo físico em busca de oferecer soluções para problemas envolvendo a temática “Água, Café e Sustentabilidade”.

Ao final do Startup Maker, os projetos apresentados e desenvolvidos foram avaliados, sendo três deles escolhidos como os vencedores do evento. Em primeiro lugar, ficou a equipe “Feito de café”, composta pelos alunos Matheus Sousa, Reinalto Junior, Yuri Vilela e Willian Garbato, foi responsável por desenvolver protótipos para automatização da lavagem de café. A equipe “Agrônomas sustentáveis”, formada por Pâmella Silveira e Rebeca Dominguete, desenvolveu uma metodologia de fermentação de café padronizada, e que permite ao produtor de café obter um produto com bebida qualificada e preços diferenciados no mercado de cafés finos. Em terceiro lugar a equipe “BlackMotion”, dos alunos Opseliçandro Sousa, Helca e Brito e Etelvina Massetula, apresentaram um produto que reduz o consumo de água, distribui de maneira equitativa a água, e racionaliza em caso de escassez.

Os projetos não param aqui, os protótipos continuam sendo acompanhados e serão apresentados novamente no neste sábadp (14), na Feira de Inovação, em mais uma etapa de avaliações do Concurso Inova Unis, que acontece no Via Café Garden Shopping a partir das 10h, com apresentações e exposição de todos os protótipos funcionais desenvolvidos pelas equipes que disputam o Concurso.