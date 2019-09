Família Tubarão se apresenta no Via Café Garden Shopping

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Família Tubarão mais famosa da atualidade está chegando ao Via Café Garden Shopping! O evento gratuito ocorrerá no próximo domingo (22), às 15h, ao lado da Havan. A organização pede para que os convidados cheguem com antecedência para garantir lugar na plateia, pois serão distribuídas senhas para que as crianças possam tirar fotos com os personagens, após a apresentação.

“Nosso objetivo é proporcionar às pessoas uma experiência positiva e diferenciada de compras e lazer em nosso shopping, por isso buscamos, cada vez mais, trazer diferentes eventos para o Sul de Minas”, diz a coordenadora de Marketing do mall, Etienne Bandeira.

Baby Shark se tornou o novo fenômeno que, apesar de ter ser criado para crianças até três anos anos, a melodia se tornou tão popular que já ganhou diversas versões, inclusive de adultos, que estão adorando reproduzir a dança. No Brasil o fenômeno se espalhou por todo o país e virou o tema infantil mais comentado e buscado do momento. Os fãs dos tubarõezinhos mais amados do Brasil certamente irão se encantar com as canções consagradas interpretadas por essa família divertida, em um ambiente de muita cor.

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa Via Café