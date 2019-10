Exposição “Varginha 137 anos” começa no foyer do Theatro Capitólio

Pin Compartilhar 0 Compart.

Para iniciar as comemorações dos 137 anos de emancipação político-administrativa do município, a Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, começa nesta terça-feira (01/10) a exposição “Varginha 137 anos”.

A mostra acontece no Foyer Aurélia Rubião do Theatro Capitólio, e conta com fotografias e painéis que retratam a dinâmica da cidade do final do século XIX até a década de 1960. Dentre os itens expostos estão o mapa de localização dos moradores no entorno da Igreja Matriz no final do século XIX e o original do jornal “Liberal Mineiro”, do ano de 1882, que mostra a elevação de Varginha à categoria de cidade. Esta é uma publicação rara, que foi totalmente restaurada pela equipe do Arquivo Público Mineiro.

O aposentado Gilmar Vitorino, de 58 anos, visitou a mostra hoje de manhã. Para ele, é obrigação de todo varginhense conhecer um pouco do passado da cidade. “Todo mundo deve conhecer onde está, onde mora, para poder valorizar. Gostei muito da exposição, que trouxe fotos que eu nunca tinha visto da nossa Varginha”, relata.

“A história são as nossas referências. É aquilo que mostra como a cidade se desenvolveu, como foi o crescimento para que Varginha se tornasse hoje tão importante dentro Minas Gerais. Queremos mostrar também que esta emancipação não foi fácil já que houve um grande embate entre os deputados naquela época para que isso acontecesse”, destaca Cláudio Henrique Martins, curador da exposição.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, destaca a iniciativa que dá início às comemorações pelo aniversário de Varginha. “Durante toda esta semana e no início da semana que vem teremos várias atividades, para todos os públicos, para comemorar esta data tão importante”, ressalta Lindon Lopes.

A exposição prossegue até o dia 11 de outubro. A visitação pode ser feita das 8h às 18h durante a semana e de 8h às 13h no sábado. O endereço é Rua Presidente Antônio Carlos, 522 – Centro. Mais informações pelo (35) 3690-2700.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha/MG