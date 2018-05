Exposição de carros e torneio de poker marcam o fim de semana do Via Café

Com o objetivo de entreter e divertir os seus convidados, o Via Café Garden Shopping recebe duas atrações nesse fim de semana: Exposição de veículos Volkswagen a ar e torneio de poker. As ações acontecem nos corredores do mall, durante o horário de funcionamento do centro de convivências.

Para os amantes e apreciadores de veículos antigos, a partir deste sábado (05/05), carros Volkswagen estilo a ar, nos modelos Fusca, Kombi e Karmann-Ghia, estarão expostos no shopping. Os automóveis pertencem a colecionadores da região e permanecerão no mall até o dia 19 de maio, quando acontecerá um encontro de carros antigos, no estacionamento, e que dará início ao 1º Varginha Volks Fest. A ação é gratuita e liberada para pessoas de todas as cidades.

No sábado, às 14h, e domingo (06/05), às 16h, serão realizados, em parceria com o 72 Off Poker Club, a 4ª etapa do Varginha Poker Tour – um campeonato profissional de cartas aberto ao público que promete muita diversão – e o Circuito Universitário de Poker. Durante os dois dias de evento, as mesas profissionais permanecerão montadas no corredor que dá acesso à Renner para que o público do shopping possa presenciar as partidas. Para participar dos torneios, é preciso ter mais de 18 anos e fazer inscrição prévia. As informações podem ser obtidas no site www.72offpokerclub.com ou pelo telefone (35) 98849.0985.

“O Via Café Garden Shopping tem a missão de proporcionar experiências diversificadas para os seus convidados e, por isso, nesse fim de semana, oferecermos diferentes atividades ao Sul de Minas, pois além de oferecer compras e gastronomia, o mall é um ponto de convivência, em que é possível também se divertir”, afirma a gestora de marketing do mall, Mariana Zonta.

Fonte: Ascom Via Café Garden Shopping / Foto: Reprodução